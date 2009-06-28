Ющенко привітав українців з Днем Конституції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав співвітчизників з Днем Конституції України, повідомляє прес-служба глави держави.

“Це свято стосується нас усіх. Без винятку. Без різниці на вік, стать, погляди, мову чи віру”, - зазначив В.ЮЩЕНКО. Звертаюся особисто до кожного з нас, Президент України сказав: “Ви, шановний співвітчизнику, - господар держави. Ми зупинили велику загрозу. Йшлося не про когось. Йшлося саме про вас, про вашу сім`ю і дітей. У вас хотіли забрати право - право впливати на владу, добиватися справедливості, визначати життя країни”.

Він наголосив: “Конституція - не просто документ. Її не можна віддати політикам і навіть найкращим юристам. Конституція - це ми. Це - наша домовленість, як організовуємо своє життя. Це - наші права, обов`язки, найважливіші національні принципи. У Конституції - наша суть”.

Як підкреслив Президент, “треба поважати себе. За нами - велика традиція. Українська конституція Пилипа Орлика була одним з перших демократичних законів у світі”

В.ЮЩЕНКО нагадав, що “у момент присяги Президентів поруч з Конституцією ставимо Пересопницьке Євангеліє, одну з найбільших наших святинь. І цей символ об`єднує разом і державне, і духовне начало”. “У Конституції - наш прямий зв`язок з усією тисячолітньою Україною. Це - не пафос і не просто слова. Ми - нація. І маємо поважати себе як націю. Та найважливіше: Конституція - це наше з вами нинішнє і майбутнє життя. Це - наш великий суспільний договір про те, як хочемо жити. Сьогодні і на десятки років уперед. Саме тому це стосується всіх. Усіх без винятку”, - зазначив Президент і зазначив, що запропонував “Конституцію свободи і порядку. Пропоную відкрито, для вашого мудрого рішення”. “Пропоную прямі механізми гарантування прав і свобод. Пропоную конкретний спосіб, як зробити незалежними і ефективними суд і правоохоронців. Пропоную надати вичерпні права регіонам. Не центр, а ви, кожна місцева громада має відповідально визначати, як облаштовувати свою територію і які школи, лікарні і дороги будувати. Я пропоную проект, який чітко і прозоро впорядковує управління державою, зміцнює владу і захищає ваше невід`ємне право обирати, контролювати і змінювати її. Я пропоную документ, який відкриває нам шлях до Європейського Союзу. Ви - господарі цієї держави”, - наголосив В.ЮЩЕНКО і додав, що хоче одного: “щоб ви були вільними, щоб не були залежними від того, хто Президент чи Прем`єр-міністр, щоб вільною і вічною була наша держава”.

“Я хочу, щоб Конституція була схвалена не "під когось", не під вибори, а вами, для вас і на роки. Саме тому Ваша думка стосовно Основного Закону має прозвучати ще до результатів нових виборів. Конституція - це великий національний шанс. Я вірю у наше майбутнє. Твердо і спокійно. Бо ми - вільний, мудрий і великий народ, який все розуміє і добре розрізняє правду від брехні. Я вірю у наші сили. Вірте у себе. Нехай допоможе нам Бог”, - підкреслюється у привітанні глави держави.