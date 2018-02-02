Вбивцю бійця АТО Артема Приходька відпустили за законом про амністію (відео)
19:47, 02 лютого 2018Суспільство
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Йому присудили вісім років за ґратами і одразу відпустили на волю.
Убийцу атошника Артема Приходько отпустили на свободу по закону об амнистии
Вбивцю бійця АТО Артема Приходька відпустили на волю за законом про амністію.
Як йдеться у сюжеті ТСН, йому присудили вісім років за ґратами і одразу відпустили на волю. У столиці оголосили вирок чоловікові, який вбив бійця АТО Артема Приходька.
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Він збив його автівкою та протягнув понад сто метрів дорогою. Справу спершу розслідували як убивство, потім змінили на ДТП, зрештою звільнили з-під варти за законом про амністію.
Раніше повідомлялося, що у Києві розстріляли одного з підозрюваних у вбивстві бійця АТО Приходька.
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