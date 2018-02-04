У центрі Дніпра місяць лежать останки собаки, що померла від небезпечної інфекції (відео)

Від тварин на лептоспіроз можуть заразитися і люди, а смертність від хвороби може досягати 50%.

У Дніпрі вже місяць не можуть прибрати останки собаки, яка померла від небезпечного лептоспірозу. Ця інфекція загрожує не тільки тваринам, але і людям.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Скриня знаходиться на задньому дворі ветеринарної клініки та відповідно до запевнень лікарів герметичний і дезинфицирован. Ветеринари кажуть, що хворого Марсика в клініку призвели господарі місяць тому, врятувати тварину не змогли. Коли лікарі отримали результати аналізів, очам не повірили – з хворобою, яка вразила собаку, вони не стикалися вже два десятки років.

"Насправді це НП! Тому що це особливо небезпечне захворювання", - визнає лікар Ігор Кацюк.

Від тварин на лептоспіроз можуть заразитися і люди, а смертність від хвороби може досягати 50%. Інфекція живе місяцями – від померлої тварини вона розноситься гризунами, потім йде в грунт, а звідти у водоймища.

"Якщо просто залишити труп або закопати його, буде рости цей осередок. Потрібне спеціальне місце для знищення", - пояснив голова асоціації ветеринарів Дніпра Владислав Чумак.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі зоозахисники провели акцію за цирки без тварин.