Найкрасивіші: скільки коштує вбрання зірок (відео)

Який казус трапився з Дмитром Комаровим перед зоряною тусовкою і хто став найкращою і дорогою зіркою країни, розповіли журналісти програми "Гроші".

До появи на червоній доріжці багато зірок починають готуватися задовго до заходу, ретельно підбираючи вбрання і продумуючи кожну деталь образу.

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Цього року дрес-код церемонії нагородження премії "Viva! Найкрасивіші-2018" був black tie, і практично всі гості виконали дрес-коду.

Деякі українські знаменитості для премії обрали яскраві вбрання насиченого червоного кольору, який неможливо не помітити на килимовій доріжці. Приміром, Юлія Саніна одягла розкішний наряд з пишною спідницею і стразами від відомого світового бренду.

Який казус трапився з Дмитром Комаровим перед зоряною тусовкою і хто став найкращою і дорогою зіркою країни, розповіли журналісти програми "Гроші".