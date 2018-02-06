Євробачення-2018: співак Constantine представив свою конкурсну пісню "Місто" (відео)

За словами музиканта, це його перша україномовна композиція в репертуарі і він написав її спеціально для Національного відбору.

Національний відбір на Євробачення 2018 стартує вже 10 лютого. Учасник Нацвідбору-2018 – український виконавець Constantine – презентував конкурсну композицію "Місто", з якої буде боротися за право представляти Україну на Євробаченні-2018.

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На великій сцені пісня зазвучить 10 лютого, під час першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018 на телеканалах СТБ і UΛ:Перший о 19:00.

За словами музиканта, це його перша україномовна композиція в репертуарі і він написав її спеціально для Національного відбору.

"Уляні Кушик – вокалістці і автором слів цієї пісні – вдалося повністю відтворити ту атмосферу, яку я вклав, коли писав музику. Адже ми всі обжигаемся і знаємо, що таке сльози і розставання. Але головне – пам'ятати, що потім завжди трапляється диво! Ми оживаем і знову починаємо помічати, як прекрасний світ навколо", – каже співак.

Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору стартують в лютому одночасно на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ. Два півфінали відбудуться 10 та 17 лютого, а фінал – 24 лютого, в якому і визначиться представник України на конкурсі. Обиратимуть переможця шляхом голосування і глядачів, і журі.