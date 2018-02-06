"Вбивали кілька осіб": батько юристки Ноздровської зробив заяву в суді

На думку батька, Ноздровську вбивали кілька людей, а Россошанський був присутній.

Батько вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Сергій Дуняк впевнений, що до злочину причетні декілька осіб.

Про це він заявив під час засідання Обухівського суду Київської області, передає "Обозреватель".

"Він (Юрій Россошанський, підозрюваний у вбивстві. – Ред.) не сам вчинив цей злочин. Якби він вбивав, то донька залишила б подряпини на ньому... Думаю, що вбивали кілька людей, а Россошанський був присутній, потім тіло доньки відвезли на машині і кинули у річку", - припустив він.

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При цьому Дуняк додав, що, якби зустрів Россошанського-старшого, "то задушив би його". Також він повідомив, що його сім'ю охороняють поліцейські.

Довідка УНІАН. 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. 9 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.

10 січня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що на тілі вбитої було виявлено ДНК Юрія Россошанського.

14 cічня радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що у справі про вбивство Ноздровської можуть з'явитися нові підозрювані. «Слідство не завершено, є всі підстави вважати, що були особи, які знали про цей злочин, але промовчали, а це кримінальна відповідальність. Вони стануть підозрюваними після того, як їм буде висунуто підозру», - зазначив Шкіряк.