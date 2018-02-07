Російська агресія почалася з Харківських угод – Наливайченко

Янукович сприяв агресії РФ проти України, наголошує екс-глава СБУ.

Колишній глава СБУ Валентин Наливайченко вважає, що російська агресія проти України почалася з Харківських угод.

Читайте такожПід час Майдану в Україну тричі приїжджали високопоставлені посадовці ФСБ - НаливайченкоЯк повідомляє «РБК-Україна», таку заяву Наливайченко зробив у суді перед журналістами після допиту щодо держзради екс-президента України Віктора Януковича.

"Російська агресія почалася з Харківських угод. Янукович сприяв агресії РФ. Війська були заведені заздалегідь. Сьогодні суд мені дозволив і частково я зміг представити докази, які були зібрані. Друге: в мене залишилось переконання, що треба оприлюднювати та розсекречувати матеріали. Треба всіх запрошувати, хто був нами спійманий серед тих, хто готував агресію", - наголосив екс-глава Служби безпеки.

нагадаємо, так звані Харківські угоди (Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України) були підписані тодішнім президентом України Віктором Януковичем та президентом РФ Дмитром Медведєвим 21 квітня 2010 року. Документ передбачав подовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення. За базування флоту встановлювалась орендна плата.

Під час допиту у суді Наливайченко, крім того, розповів, що агресія Росії щодо України в Криму здійснювалася кількома групами осіб - до полуострову відправили флот, збройні сили агресора та ФСБ РФ. Ще однією складовою стали сепаратистські, антиукраїнські організації (так звані "казаки" й інші).