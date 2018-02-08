"Одна годувальниця в сім'ї": Світлана Лобода розповіла, чому відклала свою поїздку до Америки

Співачка також зізналася, що їй важко давався попередній гастрольний тур, через яий вона не могла побачитися з донькою.

Співачка Світлана Лобода, яка планувала після довгого і важкого гастрольного туру виїхати до Америки, вирішила відкласти поїздку через "забитий графік".

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"Ми планували в січні полетіти до Америки, відпочити там два тижні, повернутися... Але зараз забився графік до березня. Від роботи відмовлятися нам не хочеться, ми дозволити собі такого не можемо. Тим більше, я одна годувальниця в сім'ї - для мене важливо працювати, і багато працювати", - розповіла Лобода в інтерв'ю "Медузі".

За словами співачки, попередній гастрольний тур їй давався важко. Артистка довгий час не могла побачитися з дочкою.

"Кожен день. Моя дитина взагалі не бачила маму і просила: «Мама, ну, будь ласка, чи можна хоч один концерт скасувати?» Так, це здорово забирати всі премії, але у мене не було не те що особистого — ніякого життя. Я не знала, де знаходжуся, що зі мною відбувається, у якому місті я прокидаюся", - поділилася артистка.