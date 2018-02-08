Екс-заступник секретаря РНБО розповів, як ФСБ у Криму схиляла його до зради

Коли представник Ради нацбезпеки в кінці лютого 2014 року прибув до штабу ВМС України у Севастополі, там вже перебували «цивільні козачки».

Колишній заступник секретаря РНБО, екс-начальник Генерального штабу Володимир Замана розповів, що у лютому 2014 року представник ФСБ РФ та самопроголошений «глава» Криму, колаборант Сергій Аксьонов схиляли його до зради.

Читайте також"Альфа" в 2014 році запобігла висадці десанту РФ у Києві - екс-глава СБУЯк передає кореспондент УНІАН, про це Замана розповів як свідок на засіданні суду з розгляду кримінального провадження про держзразу екс-президента України Віктора Януковича.

Так, увечері 28 лютого Замана виїхав до Криму. На перешийку були «беркутівці», проте його пропустили. 1 березня він прибув у штаб ВМС України, де вже перебували «цивільні козачки».

У штабі в Севастополі на той час командувач ВМС України Денис Березовський доповів Замані, що отримав наказ від начальника Генштабу ЗСУ зняти повну бойову готовність. Також Березовський сказав, що начальник Генштабу попросив Заману поїхати зі штабу. Замана залишив штаб.

Також він повідомив, що у Севастополі зустрічався командувачем ЧФ РФ Олександром Вітко, який сказав, що "ми будемо іти до кінця". Вітко додав, що отримав завдання й виконуватиме буде його.

Потім Замана провів зустріч з представником ФСБ РФ, на якій був присутній контр-адмірал ВМС України Дмитро Шакуро. За словами Замани, відбулась така розмова: «Ви розумієте, що ми - одна держава, давайте не допустимо кровопролиття». При цьому Замана відповів, що склав присягу Україні.

Крім того, свідок мав розмову з самопроголошеним так званим «главою» Криму Сергієм Аксьоновим, який теж схиляв його до зради.

Також Замана зазначив, що 28 лютого на засіданні РНБО, на якому були присутні 40-50 осіб, у нього склалося враження, що рішення вже прийняті, і що засідання мало формальний характер.

Раніше екс-командувач ВМС України, колишній в.о. міністра оборони Ігор Тенюх заявив, що у лютому 2014 року начальник Генерального штабу ЗСУ часів Віктора Януковича Юрій Ільїн скасував приведення ВМС у Криму в повну бойову готовність та почав співпрацювати з Росією.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.