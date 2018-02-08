У Тернополі з 10 лютого на тиждень призупиняють навчання у школах через ріст захворювань на ГРВІ

Комісія зобов’язала у місцях масового скупчення людей ввести масковий режим.

У Тернополі з 10 лютого на тиждень призупиняють навчання у школах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення сьогодні прийняла комісія з питань надзвичайних ситуацій у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ у Тернополі.

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За висновками комісії було прийнято рішення призупинити навчання з 10 до 17 лютого у всіх загальноосвітніх школах, спортивних, мистецьких школах та інших закладах позашкільної освіти.

Зі слів начальника управління освіти та науки міськради Ольги Похиляк, на сьогодні вже 5 шкіл закриті через підвищення рівня захворювання учнів на ГРВІ і надалі спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих.

У дошкільних навчальних закладах навчання триватиме. Проте кожного ранку будуть проводитися огляди дітей у цих установах медичними працівниками.

Окрім того, комісія зобов’язала у місцях масового скупчення людей ввести масковий режим, зокрема, у медичних закладах, а також посилити дезінфекцію транспортних засобів і приміщень.