Українські миротворці повертаються з Ліберії після 14-річної місії

У квітні цього року завершується дія Мандату Місії ООН у Ліберії.

Український 56 окремий вертолітний загін Місії ООН, який виконував завдання у Ліберії з січня 2004 року, повертається додому.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, усі військові та поліцейські підрозділи будуть виведені з країни відповідно до резолюції Ради безпеки ООН. Адже, у квітні цього року завершується дія Мандату Місії ООН у Ліберії.

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"Майже 14 років вітчизняні авіатори забезпечували супроводження наземних колон, транспортні та пасажирські перевезення, проводили повітряне патрулювання кордонів, медичну евакуацію та пошуково-рятувальні операції", – йдеться у повідомленні.

Довідка. У 2004 році Україна направила до Ліберії 14 вертольотів та 260 воїнів-миротворців. Пізніше чисельність загону збільшили до 301.

Українські миротворці були єдиними, хто виконував у Ліберії пошуково-рятувальні завдання.

За 14 років миротворчої Місії відбулося 23 ротації українського контингенту. За цей час екіпажі здійснили понад 55 тисяч вильотів, провівши в африканському небі майже 60 тисяч годин. Загалом, понад 5,5 тисяч військових пройшли службу у 56 окремому вертолітному загоні.