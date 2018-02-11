Український консул перевіряє інформацію щодо катастрофи літака у Підмосков'ї
15:43, 11 лютого 2018Суспільство
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За даними МНС РФ, літак зазнав аварії поблизу населеного пункту Степанівське в Раменському районі.
Українські дипломати перевіряють інформацію щодо авіакатастрофи у РФ / фото УНІАН
Консул перевіряє інформацію про катастрофу пасажирського літака Ан-148 у Підмосков'ї.
Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
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"Консул перевіряє інформацію про катастрофу літака у Підмосков'ї. Одержимо уточнені дані - повідомимо", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, у Підмосков'ї зник з радарів пасажирський літак Ан-148.
За даними МНС РФ, літак зазнав аварії поблизу населеного пункту Степанівське в Раменському районі. На борту було 65 осіб, в тому числі дитина, і шість членів екіпажу.
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