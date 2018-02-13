Суд продовжив арешт підозрюваним у вбивстві екс-депутата Держдуми Вороненкова

23:43, 13 лютого 2018
Суспільство
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Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва / Фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

«Голосіївський районний суд столиці продовжив безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом співвиконавцям вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. За рішенням суду строк тримання під вартою продовжено ще на 60 діб», - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що 36-річному мешканцю Павлограда Дніпропетровської області (співучаснику вбивства, який виконував роль водія), а також його 39-річному спільнику, уродженцю Херсонської області, який брав участь в організації злочину та безпосередньо здійснював спостереження за Денисом Вороненковим, повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, групою осіб) КК України.

Як повідомляв УНІАН, колишнього депутата Держдуми РФ Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва.

Внаслідок перестрілки було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника Павла Паршова, який пізніше помер від поранень.

9 жовтня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило всіх учасників групи, причетних до вбивства.

За даними слідства, Паршов, який стріляв у Вороненкова, був у змові з громадянами України Василенком, Лосем, Левенцем і Тарасенком. Лося і Тарасенка затримано. Юрій Василенко та Ярослав Левенець перебувають у розшуку поза межами України.

Луценко також повідомив, що замовником вбивства Вороненкова був підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Володимир Тюрін. За його словами, Тюрін мав особистий мотив для вбивства - 8 років тому він був цивільним чоловіком Марії Максакової - дружини Вороненкова.

Тюрін погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції з боку російських спецслужб щодо контролю кримінальних угруповань на території Росії та деяких країн СНД. За версією слідства, вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії.

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Новина в сюжеті: Вбивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова у Києві
Теги: #Вбивство Вороненкова