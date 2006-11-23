На новорічні свята призначені додаткові потяги

Укрзалізниця закликає пасажирів планувати свою поїздку та заздалегідь замовляти квитки на період новорічних та різдвяних свят.

Як повідомили УНІАН в Управлінні взаємодії зі ЗМІ Укрзалізниці, вже сьогодні користуються підвищеним попитом 17 графікових поїздів, що йдуть до Львова, Івано-Франківська, Трускавця, Ужгорода, Луцька, Хмельницького та Кам’янець-Подільського. За оперативною інформацією, на деякі поїзди на 28, 29, 30 грудня 2006 року та 3 січня 2007 року реалізація квитків станом на 23 листопада становить 50-80%.

Для забезпечення перевезень пасажирів на новорічні та різдвяні свята станом на 23 листопада Укрзалізницею додатково призначено 18 потягів. Ця робота триває.

Залізничники прогнозують, що найбільш напруженими днями традиційно стануть 28, 29, 30 грудня, коли громадяни масово виїздять в регіони, та 3, 7, 8, 9 січня, коли вони повертаються додому.