Нацбанк проводитиме рефінансування за ставкою 17%
06:34, 10 липня 2009Суспільство
1133 0
Повідомила прес-служба НБУ
Національний банк України проводитиме рефінансування комерційних банків за базовою ставкою 17% річних.
Про це УНІАН повідомила прес-служба НБУ.
«Національний банк України повідомляє, що процентна ставка, що відповідає тенденціям, які мають місце на грошово-кредитному ринку і яка була оголошена для проведення кількісного тендеру з рефінансування банків на 8 липня 2009 р. в розмірі 17% річних, використовуватиметься як базова при проведенні операцій з рефінансування банків», - сказано в повідомленні прес-служби НБУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter