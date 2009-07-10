Нацбанк проводитиме рефінансування за ставкою 17%

Національний банк України проводитиме рефінансування комерційних банків за базовою ставкою 17% річних.

Про це УНІАН повідомила прес-служба НБУ.

«Національний банк України повідомляє, що процентна ставка, що відповідає тенденціям, які мають місце на грошово-кредитному ринку і яка була оголошена для проведення кількісного тендеру з рефінансування банків на 8 липня 2009 р. в розмірі 17% річних, використовуватиметься як базова при проведенні операцій з рефінансування банків», - сказано в повідомленні прес-служби НБУ.