Золото на світових ринках подешевшає, але ненадовго

Найближчим часом можна очікувати зниження ціни золота на світових ринках, але воно буде, швидше за все, незначним і не на тривалий час, оскільки світова економіка не зовсім швидко вийде з економічної кризи, що може спричинити підйом ціни на банківські метали.

Такий прогноз озвучив УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.

За його словами, ціна на золото поступово почала знижуватися як на світових, так і на українському ринках. Експерт вважає, що це зумовлено зміцненням долара й різким зниженням вартості нафти на ринку з 71 до 60 дол. за барель.

Як вважає І.ДАВИДЕНКО, зниження вартості золота викликане тим, що долар зміцнився на цьому тижні по відношенню до основних валют, а також за рахунок продажу золота інвесторами. «Зазвичай це відбувається, коли долар зміцнюється, золото знижується й перестає бути цікавим для інвесторів, але ненадовго», - пояснив експерт. За його словами, «можна сказати, це короткострокове явище». Також зниження вартості золота можна пояснити різким зниженням вартості нафти, яка мала негативний вплив на його вартість на світовому рику, додав експерт.

Якщо ж говорити про золото на українському ринку, то його вартість безпосередньо залежить від курсу долар/гривня, крім основної ціни на світовому ринку, повідомив І.ДАВИДЕНКО. Ціна на золото на вітчизняному ринку варіюється в межах 229-235 грн. за 1 грам, зазначив він.