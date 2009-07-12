Forbes склав рейтинг найкориснішої їжі на планеті

Журнал Forbes склав список найкорисніших для здоров`я людини продуктів (незалежно від країни походження, кулінарної традиції або лікувальної дієти).

До таких продуктів зараховані ягоди, горіхи і боби, що входять до меню всіх довгожителів. А гранатовий сік, що сприяє зниженню тиску і боротьбі з раковими клітинами, на додачу названо "природною віагрою".

Forbes спростовує насторожене ставлення авторів низки популярних у світі дієт до м`яса, стверджуючи, що натуральне м`ясо худоби, вирощеної на зелених пасовищах, є одним з найздоровіших і необхідніших для життєдіяльності людини продуктів.

До постачальників життєво важливих для організму живильних компонентів віднесено свіже молоко і яйця, а також відловлений в океані лосось, а не вирощений фермерами.

Журнал нагадує, що в світі немає "поганих" овочів, особливо наголошуючи на живильній цінності капусти - будь то звична кочанна, брокколі або брюссельська. Цілюща сила яблука також перевірена довготривалою історією людства, ставлячи його на вершину фруктових переваг.

Цибуля і часник, безумовно, рекомендовані до раціону тих, хто піклується про своє довголіття. І, звісно, серед напоїв першість утримує еліксир здоров`я - зелений чай.

Усі зазначені продукти для збереження їхнії цілющих властивостей потрібно вживати сирими або мінімально піддавати обробці, вважає Forbes.