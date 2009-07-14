Парафіяни УПЦ проведуть сплав на катамаранах

Парафіяни і священники Вінницької і Могілів-Подільської епархії Української православної церкви 14-16 липня вперше проведуть сплав на катамаранах річкою Південний Буг.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили організатори сплаву.

За їхніми словами, метою акції є спільне дозвілля православних віруючих, надбання досвіду поєднання духовного життя поза храмом та сучасних форм відпочинку.

Сьогодні на вісьмох катамаранах 36 осіб розпочнуть триденний сплав із села Стрільчинці за маршрутом Стрільчинці – Воробіївка – Сокілець (Вінницька область, Немирівський район).

Учасники сплаву Південним Бугом прибудуть на міжнародний фестиваль «АртПоле», а також зустрінуться із ігуменею Немирівського Свято-Троїцького монастиря матінкою ХЕРУВІМОЮ.

15 липня відбудеться молебень та сплав до села Сокілець, де буде стоянка біля млина Потоцького. Там пройде молебень та інтелектуальна гра «Брейн-рінг».

В останній день подорожі, 16 липня учасники сплаву відвідають Немирівський Свято-Троїцький монастир, де відбудеться подячний молебень.

Організатором виступила загальноукраїнська православна газета «Одигітрія», клуб міжнародного православного туризму при сприянні вінницького турклубу «Меркурій».

Акція проводиться з благословіння архієпіскопа Вінницького Могілів-Подільського СІМЕОНА.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня у в с. Воробіївка Вінницької області розпочався міжнародний фестиваль «АртПоле», який триватиме до 18 липня.