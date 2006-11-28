Янукович провів робочий ланч з усією Європою

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ провів робочий ланч з Послами країн - членів Європейського Союзу, під час якого обговорювалися актуальні питання розвитку двосторонніх відносин України та ЄС. Зокрема, глава уряду наголосив на необхідності їх змістовного наповнення, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України.

Співрозмовники погодились, що вступ України до СОТ сприятиме виведенню відносин Україна-ЄС на якісно новий рівень. Насамперед це відкриє шлях до переговорів зі створення зони вільної торгівлі, що має лягти в основу нової Угоди про партнерство і співробітництво.

За інформацією прес-служби, європейські посли позитивно оцінюють спільні кроки уряду та Верховної Ради України на шляху набуття Україною членства у СОТ.

Під час спілкування прем’єр-міністр також обговорив з керівниками дипломатичних місій країн Європейського Союзу питання співробітництва в енергетичній сфері. В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що Україна є надійним партнером ЄС у питанні транзиту газу через свою територію.