Чому приватні елеватори беруть на 40% більше, ніж державні?
22:23, 23 липня 2009Суспільство
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Запитує Тимошенко
Уряд проситиме Антимонопольний комітет України розібратися з питанням, чому вартість зберігання зерна на приватних елеваторах на 30-40% вище, ніж на державних.
Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабміну повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на підсумковій прес-конференції.
«Ми звертатимемося в Антимонопольний комітет, щоб поставити на місце тих власників елеваторів, які завищують ціну на зберігання збіжжя», - сказала вона.
Крім того, прем`єр-міністр повідомила, що сьогоднішнім рішенням уряду були «дещо знижені» ціни на зберігання зерна на державних портових елеваторах, при цьому вона не уточнила, на скільки саме.
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