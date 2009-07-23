Чому приватні елеватори беруть на 40% більше, ніж державні?

Уряд проситиме Антимонопольний комітет України розібратися з питанням, чому вартість зберігання зерна на приватних елеваторах на 30-40% вище, ніж на державних.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабміну повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на підсумковій прес-конференції.

«Ми звертатимемося в Антимонопольний комітет, щоб поставити на місце тих власників елеваторів, які завищують ціну на зберігання збіжжя», - сказала вона.

Крім того, прем`єр-міністр повідомила, що сьогоднішнім рішенням уряду були «дещо знижені» ціни на зберігання зерна на державних портових елеваторах, при цьому вона не уточнила, на скільки саме.