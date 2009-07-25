Справу трьох міліціонерів-хабарників передали до суду

На Сумщині передано до суду кримінальну справу стосовно двох працівників сектору карного розшуку Сумського райвідділу міліції і старшого оперуповноваженого сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків цього ж райвідділу міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прокурора-криміналіста прокуратури Сумської області Юрія СВОЯКОВА, досудовим слідством встановлено, що міліціонери під час проведення оглядів помешкань трьох жителів Сумського району, які схильні до вживання наркотиків, вимагали і отримали від них хабарі. У разі відмови правоохоронці погрожували притягнути цих осіб до кримінальної відповідальності за дії, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. До того ж вони здійснили незаконний огляд будинку одного з потерпілих. Під тиском громадяни передали міліціонерам відповідно 3 тис. грн., 1 тис. доларів і 12 тис. грн.

Хабарників було затримано. Прокуратурою Сумського району проти них порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 162 («порушення недоторканності житла») і ч. 2 ст. 368 («одержання хабара») Кримінального кодексу України. Розслідування справи закінчено, її передали до суду. Зловмисників звільнено з органів внутрішніх справ. Одного з них взято під варту, двоє інших – на підписці про невиїзд.