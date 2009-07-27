Затримали інкасатора, який викрав з банку 5 млн. грн.

В Луганській області затримано колишнього начальника відділу інкасації комерційного банку, який восени минулого року викрав 5 млн. грн. і якого було оголошено в міжнародний розшук.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області.

На допитах колишній начальник відділу інкасації комерційного банку зізнався, що ідея заволодіти грошима злочинним шляхом з’явилась у нього ще в серпні 2008 року. Чоловік повідомив, що 17 вересня 2008 року мав точну інформацію про те, що наступного дня здійснюватиметься інкасація 5 млн. грн. Згідно з розробленим планом, у викраденні грошей йому повинні були допомогти син і приятель, який проживає в місті Алчевськ. 18 вересня колишній інкасатор вивіз з банку гроші і в заздалегідь обумовлених місцях передав їх своїм спільникам: сину - 2 млн. 600 тис. грн., решту - приятелю.

Як з`ясувалося у ході допиту, після цього злочинець виїхав у Станично-Луганський район, де залишив в одній з лісопосадок інкасаторський автомобіль, а сам на попутному транспорті добрався до кордону. Паспорт громадянина Росії дозволив чоловіку безперешкодно потрапити до Санкт-Петербургу, де він прожив вісім місяців, після чого вирішив повернутися додому.

У даний час колишній інкасатор і двоє його спільників заарештовані. 2 млн. 600 тис. грн., які зберігалися у сина, вилучено. Розшук решти коштів триває.