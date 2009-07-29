Жеваго будує меткомбінат в Угорщині

Угорська влада виділила 170 га землі під будівництво меткомбіната, головним інвестором якого виступить український бізнесмен Костянтин Жеваго. Про це пише "Дело". Учора стало відомо, що напередодні Vorskla Steel AG була виділена земельна ділянка площею 170 га в прикордонному з Україною селищі Захонь. На узгодження документації і отримання дозволів у компанії Жеваго пішли майже два роки.

Як заявили в прес-службі компанії, після позитивного рішення земельного питання з угорськими властями повинні початися переговори з постачальниками устаткування і будівельниками. Вартість проекту оцінюється приблизно в 650 млн. євро.

Як відомо, Костянтин Жеваго контролює гірничодобувну компанію Ferrexpo, основним активом якої є Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Логічно, що маючи власну залізорудну сировину, група прагне побудувати власний металургійний комплекс. Завод в Угорщині повинен завершити створення єдиного технологічного ланцюга.