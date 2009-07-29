Жеваго будує меткомбінат в Угорщині
10:36, 29 липня 2009Суспільство
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На узгодження пішло два роки
|Костянтин Жеваго
Як заявили в прес-службі компанії, після позитивного рішення земельного питання з угорськими властями повинні початися переговори з постачальниками устаткування і будівельниками. Вартість проекту оцінюється приблизно в 650 млн. євро.
Як відомо, Костянтин Жеваго контролює гірничодобувну компанію Ferrexpo, основним активом якої є Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Логічно, що маючи власну залізорудну сировину, група прагне побудувати власний металургійний комплекс. Завод в Угорщині повинен завершити створення єдиного технологічного ланцюга.
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