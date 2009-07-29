Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,0322 грн./дол., що на 0,19% більше від учорашнього курсу, продають – по 8,1867 грн./дол. (більше на 0,3%).

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,85-8,10 грн./дол., з продажу – 8,12-8,3 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,06% порівняно з 28 липня, і становить 11,3611 грн./євро, продажу – зріс на 0,25%, до 11,6827 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,18-11,47 грн./євро, з продажу – в межах 11,50-11,85 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 28 липня зріс на 0,4%, і становить у середньому 0,2445 грн./рубль, курс продажу – зріс на 0,35%, до 0,2631 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2150-0,2540 грн./рубль, з продажу – 0,25-0,2950 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва знизився на 0,2% порівняно з 28 липня, і становить 7,9960 грн./дол., продажу – на 0,13%, до 8,1635 грн./дол. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-8,10 грн./дол., з продажу – 8,11-8,3 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,3% порівняно з 28 липня, і становить 11,3486 грн./євро, продажу – на 0,1%, до 11,6386 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,18-11,45 грн./євро, з продажу – в межах 11,52-11,73 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 28 липня знизився на 0,2%, і становить у середньому 0,2410 грн./рубль, курс продажу – на 0,3%, до 0,2646 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2150-0,2540 грн./рубль, з продажу – 0,2580-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-Банк»: долар США – 8,07/8,35 грн., євро – 11,4/11,8 грн., рубль – 0,23/0,27 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,20 грн., євро – 11,10/11,90 грн., рубль – 0,24/0,27 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,00/8,14 грн., євро – 11,25/11,55 грн., рубль – 0,248/0,262 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 29 липня, становить: гривні до долара США – 7,69, до євро – 10,94, до російського рубля – 0,25.