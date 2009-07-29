Кирил: якщо віри немає - храми стоять порожні

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ заявляє, що перебування в Києві справило на нього «сильне враження».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в аеропорту Донецька на міні-брифінгу. Його супроводжували духовні особи, а також лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Перебування в Києві справило на мене сильне враження, - сказав Патріарх. - По-перше, це зустріч з благочестивим українським народом, народом, який зберігає свою віру, який проніс її через тисячоліття непростої історії і, звичайно, останні десятиліття теж не були відмічені сприятливими обставинами».

Він зазначив, що відчув в українському народі силу віри, і це благотворно позначилося на його враженнях від перебування в Україні. «Тому особливо відчуваєш силу віри, силу переконання людей, і ось цей настрій такий гарячий, сильний, він, звичайно, має благотворний вплив, я думаю, на будь-яку людину», - сказав КИРИЛ.

Водночас, він наголосив, що «з особливим відчуттям» відвідує зараз Донецьку землю. І пояснив: «Тому що ця земля православна, земля, на якій живе і трудиться благочестивий, працелюбний народ».

Патріарх зазначив, що Донецький регіон багатий своїми храмами: «Тут монастирі, храми. Монастирі, які піднялися з руїн, що свідчить про віру людей, тому що храми відновлюються і будуються тоді, коли в них є потреба».

КИРИЛ сказав, що жоден храм не може бути побудований «лише за бажанням якогось начальника». «Якщо навіть комусь хочеться, але немає віри у людей, то такі храми порожні стоять, а тут - переповнені храми, тут відроджується православна церква», - сказав Патріарх.