«Громадська рада» закликала донеччан не платити за комунальні послуги
...і не терпіти знущання
Донецька міська організація «Громадська рада» закликала мешканців міста не платити за комунальні послуги за підвищеними тарифами.
Як повідомив кореспонденту УНІАН Микола КОЗИРЄВ, один з членів координаційної ради акції луганчан «Громадська комунальна самооборона» , «Громадська рада» підтримала акцію луганчан і розпочала свою – «Нет – плате за жулье!».
За його словами, ідея донецької акції, як і луганської, полягає в тому, щоб не платити за комунальні послуги за новими тарифами доти, доки комунальна реформа не буде проведена в повному обсязі.
У своєму зверненні до жителів Донецька, яке підписав голова «Громадської Ради» Олександр КОЛЧАК, члени організації, серед іншого, зазначають: «проголошуючи красиві слова про взаємну відповідальність один перед одним постачальників і споживачів комунальних послуг, вони (віце-прем’єр-міністр України з питань ЖКГ Володимир РИБАК, міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО) наcправді стурбовані тільки тим, як примусити рядових городян покірливо терпіти будь-яке свавілля і насильство над собою з боку монопольних структур «комунального сервісу». Не випадково їх головна заповітна мрія сьогодні – не забезпечення в житлових будинках громадян затишку і благополуччя, а ухвалення нового Житлового кодексу, який би дозволив їм виставляти на вулицю з речами з будинків і квартир будь-якого, хто не бажає терпіти знущання комунальних вампірів...»