ЗМІ: у Франції чотири українки захворіли на «свинячий грип»

У Франції чотирьох українок госпіталізовано з діагнозом “грип A/H1N1”.

Про це сьогодні повідомило французьке видання “Le Dauphine”.

За інформацією видання, учора, 4 серпня, чотирьох молодих громадянок України було госпіталізовано в ізолятор з підозрою на захворювання грипом A/H1N1. Проведені аналізи підтвердили цей діагноз.

Як повідомляє “Le Dauphine”, українки прибули у Францію 31 липня як прочанки до монастиря Нотр-Дам де ля Салет, розташованого в Альпах на південному сході Франції в департаменті Ізер, і планували повернутися в Україну 31 серпня.

За словами заступника директора департаменту з охорони здоров’я П’єра БАРЮЕЛЯ, українки почувають себе добре та отримують усе необхідне лікування.