Україна в 90 разів збільшила експорт металопрокату до Китаю

Україна за січень-червень 2009 року експортувала до Китаю 970 тис. тонн прокату, тоді як за аналогічний період минулого року до Китаю було експортовано лише 11 тис. тонн прокату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир ВЛАСЮК.

На його думку, таке значне збільшення обсягів українського експорту до Китаю пов`язане зі зниженням собівартості української продукції, яка сьогодні нижче аналогічної китайської.

Водночас, за інформацією директора ДП «Укрпромзовнішекспертиза», обсяг експорту українського прокату на такі традиційні ринки збуту, як Близький Схід, знизився на 10% - до 2 млн. 863 тис. тонн, до країн Європейського Союзу – на 50% до 1 млн. 426 тис. тонн, до Сполучених Штатів Америки – на 70% до 503 тис. тонн.

За словами керівника департаменту з питань металургійного комплексу центру «Держзовнішінформ» Володимира ПІКОВСЬКОГО, всього за шість місяців цього року було експортовано українського прокату на 4,8 млрд. доларів.