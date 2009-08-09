Волонтери створять базу даних безпритульних собак

Херсонська мерія планує створити в місті притулок для бездомних тварин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі мерії обласного центру з посиланням на рішення спеціальної наради с обговорення проблеми поводження з бродячими собаками.

Прийнято рішення про початок формування спільної концепції щодо поводження з бездомними собаками з подальшою підготовкою відповідної комплексної програми. Зокрема, наголошено на необхідності відкриття спеціалізованого закладу для тимчасового утримання бездомних тварин. Попередньо обговорена доцільність створення окремого комунального підприємства, до повноважень якого має відноситись відловлювання собак, обстеження їх ветеринаром, стерилізація або евтаназія (у разі, якщо ці тварини хворі). Також при обговоренні проблеми проаналізовано існуючий досвід роботи подібних закладів (що фінансуються з різних джерел) в інших містах України.

Також проводитиметься робота з розробки проектів та визначення спецобладнання, що мають фінансуватися за рахунок Міжнародної організації захисту тварин.

Крім того, враховуючи широкий громадський резонанс даної проблеми, вирішено залучити до співпраці громадські організації, волонтерів, які займатимуться моніторингом та створенням бази даних безпритульних тварин.