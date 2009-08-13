Помилка лікаря коштувала життя дворічному малюкові

12 серпня 2009 р. прокурором Жовтневого району Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Встановлено, що під час проведенні 6 серпня п.р. планової операції з видалення аденоїдів в приміщенні лікарні №8 Дніпропетровська помер 2-річний хлопчик. Відповідно до лікарського висновку, смерть дитини настала в наслідок набряку мозку, анафілактичного шоку та несприятливої реакції на лікарський засіб.

За даними прес-служби, трагедію спричинило неналежне виконанням професійних обов’язків завідуючим відділенням міської лікарні №8 при наданні медичної допомоги дитині.

Кримінальну справу передано для проведення досудового слідства начальнику слідчого відділу Жовтневого РВ УМВС України в області.

Перебіг слідства контролюється прокуратурою області.