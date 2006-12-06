Гуляти будемо з 29 грудня до 9 січня - рішення Кабміну

Кабінет Міністрів України врегулював питання про перенесення робочих днів у зв’язку зі святами в 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК, пославшись на рішення, прийняте сьогодні на засіданні уряду.

Зокрема, зазначив Д.ТАБАЧНИК, уряд рекомендує керівникам підприємств, організацій і установ встановити неробочими днями 2, 3, 4, 5 січня. «Таким чином, вихідні дні у новорічні свята триватимуть з 29 грудня по 9 січня», - повідомив Д.ТАБАЧНИК.

Цим же документом Кабмін зобов`язав місцеві держадміністрації, а також органи місцевого самоврядування створити відповідні групи, які забезпечуватимуть життєдіяльність регіонів і населених пунктів на період новорічних свят.

Крім того, цією ж постановою, за словами Д.ТАБАЧНИКА, Кабмін врегулював перенесення робочих днів у зв`язку зі святами 8 Березня, травневими святами, а також Днем Конституції.