У Сумах СБУ затримала хакера, який "ламав" електронні скриньки

Співробітники СБУ викрили у Сумах протизаконну діяльність громадянина України, який за грошову винагороду здійснював несанкціоновані втручання до електронних скриньок користувачів мережі Інтернет, а також пропонував та здійснював інші хакерські послуги.

Як повідомила УНІАН співробітник прес-групи УСБУ в Сумській області Олеся РАПУТА, мешканець обласного центру пропонував та надавав у мережі Інтернет послуги щодо несанкціонованого проникнення до вмісту поштових електронних скриньок та персональних анкет користувачів соціальних мереж. У такий спосіб він отримував інформацію в тому числі приватного та конфіденційного характеру, яку реалізовував замовникам, надсилаючи її на їхню електронну адресу.

Зловмисник затриманий. Управлінням СБУ в Сумській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України («несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку»).

Покарання, передбачене за вчинення подібного виду злочину, - позбавлення волі строком від 3 до 6 років.