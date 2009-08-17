Укртранснафта оголосила тендер на закупівлю 200 тис. тонн нафти

ВАТ «Укртранснафта» оголосило відкритий тендер на закупівлю 200 тис. тонн сирої нафти.

Про це говориться в повідомленні компанії, опублікованому в «Віснику держзакупівель» №33 (369) від 17 серпня 2009 року.

У повідомленні говориться, що місцем постачання нафти на умовах DDU є резервуари нафтопорту «Одеса». Термін постачання – ІІІ-IV квартали 2009 року. Кінцевий термін подачі пропозицій – 7 вересня 2009 року.

Компанія не уточнює, для яких цілей купується такий обсяг нафти.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році "Укртранснафта" переробила на потужностях Лисичанского НПЗ (ЗАТ "ЛІНІК") 746,8 тис. тонн нафти для закладення до стабілізаційного резерву нафтопродуктів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, що перебуває в експлуатації компанії і включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну (НПС) станцію, 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

100% акцій ВАТ «Укртранснафта» володіє НАК «Нафтогаз України».