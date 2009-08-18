Експерт ООН попереджає: Україна зарано зраділа призупиненню падіння

Призупинення падіння промислового виробництва в Україні буде тимчасовим явищем, якщо українська влада негайно не здійснить низку реформ у фінансовому та соціальному секторах.

У цьому переконаний директор Аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки програми розвитку ООН Марчін СВЄНЧІЦКІ, повідомляє “Німецька хвиля”.

У липні поточного року, за повідомленням Держкомстату, обсяг промислового виробництва в Україні виріс майже на 5% порівняно з червнем. Однак експерт вважає, що загальна картина все одно невтішна - економіка лише пригальмувала карколомне падіння і це не означає, що кризу Україна подолала.

"Це ще не гарантує ніякого росту. Можна лише сподіватися, що не буде подальшого спаду економіки. А щоб забезпечити економічне зростання, треба активізувати багато чинників: вилікувати банківську систему, провести реформи, тісно співпрацювати з МВФ і залучати інвесторів, оскільки капіталовкладення в українську економіку мізерні", - зазначив М.СВЄНЧІЦКІ.

На його думку, українській економіці допомогли трохи оговтатися від кризи металургія, хімічна галузь та сільське господарство. Усе це, впевнений експерт, - завдяки світовим економічним тенденціям стабілізації фінансової системи та хорошому урожаю, який зібрали українські фермери у минулому та нинішньому роках.

Разом з тим, М.СВЄНЧІЦКІ не виключає, що швидке виділення трьох траншів позики Міжнародного валютного фонду допомогло українському уряду стримати девальвацію гривні й призупинити падіння промвиробництва.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики України, у липні 2009 року проти червня місяця зафіксовано зростання промислового виробництва на рівні 4,9%. Разом з тим, порівняно з липнем 2008 року спад промвиробництва становив 26,7%, а загалом у січні-липні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спад становив 30,4%.