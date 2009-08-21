Чи залежить життя українців від того, хто стане Президентом (опитування)

Українці вважають, що якість їх життя залежить від того, хто стане наступним Президентом.

Про це свідчать результати проведеного Інститутом ім.. Горшеніна всеукраїнського соціологічного дослідження на тему «Україна. Повноліття», презентовані сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, 70,4% опитаних вважають, що якість їх життя залежить від того, хто стане наступним Президентом України. З них 35,4% переконані, що якість їх життя залежить від особи Президента значною мірою, а 35% - певною мірою. П`ята частина опитаних (21,7%) заявили, що якість їх життя жодним чином не залежить від того, хто стане наступним главою держави. Важко відповісти на це питання було 8% респондентів.

Дослідження показало, що більшість українців - 56,5% - проти введення надзвичайного стану в країні для подолання наслідків економічної кризи. Причому 25,4% з них скоріше не погодилися б на введення надзвичайного стану, а 31,1% - точно не погодилися б. Підтримують цю ідею 18,6% опитаних, з них 12% точно підтримують, а 16,6% скоріше підтримують. Важко відповісти на дане питання 15,1% респондентів.

Також більше половини українців (54,8%) проти того, щоб дати додаткові повноваження Президентові (незалежно від того, кого оберуть на цю посаду) на період економічної кризи. Більш як чверть опитаних (27%) навпаки, підтримали б таке рішення. Важко відповісти на це питання 18,2% респондентів.

Як відзначають в Інституті ім. Горшеніна, незважаючи на те, що найбільш важливою проблемою для України громадяни вважають економічну кризу – про це заявили 64,3% опитаних – значущі показники економічної стабільності країни, такі як «соціальний захист населення» і «виплата зарплат і пенсій» непокоять лише 24,7% і 24,6% відповідно. Таким чином, експерти інституту дійшли висновку, що економічна криза, про яку громадяни постійно чують від політиків та зі ЗМІ, має скоріше психологічну, а не реальну економічну основу.

Згідно із дослідженням, політична нестабільність непокоїть 42,5% респондентів, охорона здоров`я - 24,5%, відносини з Росією - 21,8%, корупція - 19,9%. Далі зі значним відривом йдуть: забезпечення поставок енергетичних ресурсів/природного газу (10,5%), алкоголізм і наркоманія (10,4%), освіта (10%) і злочинність (9,7%). Менш як 5% громадян України непокоять такі проблеми, як розкол країни на Захід і Схід, членство в НАТО, судова реформа, відносини з ЄС, конституційна реформа зі зміни владних повноважень Президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів, кримське питання. Менш як 1% українців назвали в числі важливих проблем розслідування резонансних справ (справа журналіста Георгія Гонгадзе, справа про отруєння кандидата в Президенти Віктора ЮЩЕНКА, справа екс-народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО), стан демократії і свободи слова, реабілітацію воїнів ОУН-УПА, визнання світовою спільнотою Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом. Важко назвати найбільш важливі для країни проблеми було 0,8% респондентів.

Інститут ім. Горшеніна провів всеукраїнське соціологічне дослідження на тему: «Україна. Повноліття» з 10 по 18 серпня 2009 року. Всього, згідно з всеукраїнською вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів у 160 населених пунктах України, які репрезентують доросле населення України у віці від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому проживає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.