На Івано-Франківщині розпочався фестиваль „Родинні скарби Прикарпаття”

Сьогодні у Богородчанах Івано-Франківської області до 18-ї річниці Незалежності України розпочався фестиваль родинної та сімейної творчості „Родинні скарби Прикарпаття”.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні культури Івано-Франківської облдержадміністрації. Започаткований фестиваль сімейним колективом – ансамблем „Вишиванка”, який очолює заслужений працівник культури України, начальник відділу культури і туризму Богородчанської райдержадміністрації Галина КАНЮК. Свого часу фестиваль починався з районного, а тепер став обласним. У ньому беруть участь більш як 20 родинних аматорських колективів з різних районів Прикарпаття.

Фестиваль урочисто відкрився в приміщенні Богородчанського палацу культури, а після конкурсної програми будуть виступи колективів на концертних майданчиках у Старих Богородчанах, Підгір’ї, Саджаві, Раковці.

На фестивалі родинної творчості діє виставка робіт майстрів народно-ужиткового мистецтва. Перший день фестивалю „Родинні скарби Прикарпаття” завершиться родинною ватрою.

А у неділю, 23 серпня, відбудеться урочиста академія, присвячена Дню Незалежності і святковий концерт за участю переможців фестивалю родинної та сімейної творчості „Родинні скарби Прикарпаття”. Кращі колективи нагородять призами та цінними подарунками.