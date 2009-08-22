На Дніпропетровщині працівники сільради продали 20 км водопроводу

На Дніпропетровщині працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадових осіб сільської ради.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, зазначені особи не прийняли розпорядження про демонтаж сталевої труби водоводу (довжина 20 км) розташованої на землях сільськогосподарського призначення, а реалізували зазначену трубу через товарну біржу за заниженою вартістю, як металобрухт, чим завдали збитки державі на суму понад 1,6 млн. гривень. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).