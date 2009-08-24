Головний рабин Одеси звертається до ЄС, США, Ізраїля та Росії

Головний рабин Одеси і Півдня України Авроом ВОЛЬФ звернувся до керівництва Євросоюзу, а також США, Ізраїлю та Росії із закликом заборонити в`їзд на підконтрольні території міському голові Ужгорода Сергію РАТУШНЯКУ за ксенофобські вислови і образи.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку А.ВОЛЬФА, така реакція продемонструє деяким українським «політикам, які збираються на майбутніх виборах розіграти антисемітську карту, що подібні наміри йдуть врозріз з інтересами нашої країни і всієї світової спільноти».

А.ВОЛЬФ нагадав, що обвинувачений в нападі на жінку мер С.РАТУШНЯК вибухнув серією антисемітських висловів. І підкреслив, що «євреї України обурені подібними середньовічними витівками одного з представників влади, оскільки вважають, що живуть в країні, яка обрала демократичний шлях розвитку і пріоритет загальнолюдських цінностей».

«На щастя, більшість українських політиків підтвердила наші припущення, засудивши вислови і дії С.РАТУШНЯКА, і зараз проти нього порушено одразу кілька кримінальних справ, у тому числі й за антисемітські вислови і образи, - наголошується у зверненні. - Проте цього недостатньо».

«Я звертаюся до вас з проханням підтримати зусилля України у побудові демократичного суспільства і прошу продемонструвати свою підтримку процесам викорінювання ксенофобії і розпалювання міжнаціональної ворожнечі», - підсумував автор звернення на адресу керівництва ЄС, США, Ізраїлю і Росії.