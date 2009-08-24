У Києві на Хрещатику розпочався парад військ, присвяченій 18-й річниці Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, парад розпочався о 10-й годині з церемонії підняття Державного прапора України на Майдані Незалежності.

Після цього начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО, що приймає парад, і командувач Сухопутних військ генерал-полковник Іван СВИДА, який командує парадом, об’їхали парадні розрахунки, перевірили їхню готовність до урочистого проходження і привітали військовослужбовців з найголовнішим державним святом.

У найближчі хвилини з промовою до українського народу на Майдані Незалежності виступить Президент України – Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЮЩЕНКО.

У пішому строю головною вулицею столиці України крокуватимуть 3,4 тис. військовослужбовців.

Особовий склад Сухопутних військ на параді представляють батальйони окремого Новоросійсько-Київського полку Президента України, 1-ї окремої гвардійської танкової бригади, 26-ї артилерійської бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, 80-го окремого аеромобільного полку та 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади.

Повітряні сили на параді представляють зведений батальйон 15-ї бригади транспортної авіації, 9-ї бригади тактичної авіації, а також батальйон 137-ї зенітної ракетної бригади Повітряного командування “Центр”.

Від Військово-морських сил участь у параді бере особовий склад 36-ї окремої бригади берегової оборони.

Також Хрещатиком крокуватимуть курсанти і слухачі семи військових навчальних закладів Міністерства оборони України. Зокрема, Національного університету оборони України, Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, Академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Харківського університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, Академії Військово-морських сил ім. Петра Нахімова, Житомирського військового інституту ім. Сергія Корольова Національного авіаційного університету, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”.

Разом із представниками Збройних сил у параді беруть участь парадні розрахунки інших силових структур України – Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби.

Музичний супровід параду здійснюють 18 військових оркестрових колективів.

У повітряній компоненті параду представлено 35 літаків і вертольотів винищувальної, штурмової, бомбардувальної, розвідувальної, транспортної, армійської і транспортної авіації.

Першими над Києвом з’являться екіпажі вертольотів Мі-8, за якими пролетять вертольоти Мі-24. Наступними у повітрі будуть літак військово-транспортної авіації Ан-26 у супроводі пари штурмовиків Су-25. Далі над Майданом Незалежності вперше пролетять літаки Б-12 морської авіації Військово-морських сил.

Також чотирма групами пролетять штурмовики Су-25, винищувачі МіГ-29, літак-розвідник Су-24МР, бомбардувальники Су-24М і винищувачі Су-27.

Родзинкою параду стане проліт авіалайнерів Авіаційної національної транспортної компанії ім. Антонова. Спочатку над Хрещатиком можна буде спостерігати новітній український пасажирський літак Ан-148. За ним у небі з’явиться вантажний літак Ан-124 “Руслан”. Замикатиме демонстраційний проліт найбільший у світі літак Ан-225 “Мрія” і винищувачі МіГ-29. Останніми керуватимуть досвідчені льотчики-випробувачі відродженої пілотажної групи “Українські соколи”.

Відмінністю цьогорічного параду військ є демонстраційний показ 23 зразків озброєння і військової техніки, що розмістилися на Хрещатику від Майдану Незалежності до Європейської площі. Серед них вперше представлені новинки українського оборонно-промислового комплексу основний бойовий танк “Оплот”, бронетранспортер БТР-4 “Ладья”, легкоброньований транспортний засіб “Дозор-Б”, бойова броньована машина спецназу БММ «Козак».