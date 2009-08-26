Коломойський знайшов взаєморозуміння з Ярославським

Група «Приват» планує сформувати пул разом з іншими зацікавленими інвесторами для участі в приватизаційному конкурсі з продажу Одеського припортового заводу (ОПЗ).

Про це повідомив в інтерв`ю «Українській правді» співвласник групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ.

«Самі ми його (ОПЗ - УНІАН) купувати не збираємося», - зазначив він.

За словами І.КОЛОМОЙСЬКОГО, група «Приват» буде брати участь у торгах «з усіма, хто готовий з нами співпрацювати в цьому питанні».

«Можу сказати лише, що ми вже точно знайшли взаєморозуміння з власниками черкаського “Азоту” (Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ - УП). Це поки що єдині наші партнери, але ми продовжуємо вести переговори з власниками багатьох інших заводів », - відзначив І. КОЛОМОЙСЬКИЙ.

При цьому він не виключив, що група «Приват» для участі в конкурсі може обмежитися тільки партнерством з власником черкаського «Азоту».

«Удвох ми вже думаємо. Удвох треба викладати вдвічі менше - вже легше, втрьох буде ще легше ....», - Відзначив І. КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод». Початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після його оголошення.

ВАТ «Одеський припортовий завод» (м.Южне, Одеська обл.) - Другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.