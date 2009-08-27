BMW X6 врізався в мікроавтобус: троє загиблих, семеро травмованих
10:10, 27 серпня 2009Суспільство
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Трагедія на Львівщині
Сьогодні о 2.45 у селі Солонка Пустомитівського району Львівської області зіткнулись легковий автомобіль „BMW X6” та мікроавтобус „Ford Transit”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП троє осіб загинули, ще семеро постраждали та з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.
Всього за добу на території України зареєстровані 122 ДТП, у яких загинули 16 і травмовані 150 осіб.
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