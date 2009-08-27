На Сумщині стільцем вбили трьох пенсіонерок

У місті Охтирка Сумської області скоєне вбивство трьох літніх жінок в будинку для громадян похилого віку та інвалідів.

Як повідомили УНІАН у ЦЗГ ГУ МВС України в Сумській області, близько 6 години ранку 26 серпня до чергової частини Охтирського міського відділу міліції надійшло повідомлення від санітарки будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів м.Охтирка, що нею в палаті № 1 четвертого корпусу виявлено трупи трьох пенсіонерок, 1925 р.н., 1927 р.н., 1922 р.н. з тілесними ушкодженнями у вигляді відкритих черепно-мозкових травм.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками міліції було встановлено, що вбивство в стані психічного розладу скоїла громадянка 1950 р.н., пенсіонерка, підопічна будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів м.Охтирка, яка за допомогою стільця завдала тілесні ушкодження загиблим.

За даним фактом порушено кримінальну справу.