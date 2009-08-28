Курс долара в обмінниках Києва підвищився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 8,47 грн./дол., продають – за 8,55 грн./дол. Курс трохи підвищився порівняно з 27 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,30-8,51 грн./дол., з продажу – 8,50-8,56 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,2% порівняно з 27 серпня, і становить сьогодні 12,02 грн./євро, продажу – на 0,5% - 12,29 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,70-12,15 грн./євро, з продажу – в межах 12,17-12,35 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках порівняно з 27 серпня сьогодні трохи підвищився і становить 0,2539/0,2692 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,2655 грн./рубль, з продажу – 0,265-0,28 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва складає сьогодні 8,45 грн./дол., продажу – 8,55 грн./дол. Курс майже не змінився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,30-8,51 грн./дол., з продажу – 8,54-8,56 грн./дол.

Середній курс купівлі євро у банках Києва підвищився на 0,2% відучора і сьогодні становить 12,06 грн./євро, продажу – на 0,5% - до 12,28 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,70-12,16 грн./євро, з продажу – в межах 12,25-12,40 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 27 серпня підвищився на 0,5% і становить сьогодні 0,2514 грн./рубль, продажу – без змін – 0,2709 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,2655 грн./рубль, з продажу – 0,265-0,28 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрексімбанк»: долар США – 8,45/8,54 грн., євро – 12,05/12,25 грн., рубль – 0,255/0,268 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,30/8,54 грн., євро – 11,70/12,40 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,45/8,55 грн., євро – 12,00/12,25 грн., рубль – 0,259/0,269 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 28 серпня, становить: гривні до долара США – 7,989, до євро – 11,398705, до російського рубля – 0,25249.