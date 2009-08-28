У Запорізькій області виявлено хабарів на 1,5 млн. грн.

Співробітники Управління боротьби з економічною злочинністю Запорізького главку міліції у 2009 році виявили хабарів на суму понад 1,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, за 7 місяців задокументовано 97 фактів отримання хабарів на загальну суму понад 1,5 млн. грн. Серед 47 хабарників, яких затримано на місці злочину, 15 - держслужбовці органів влади і місцевого самоврядування, ще 15 - співробітники контролюючих органів.

Середня сума хабара у регіоні, за даними ЦГЗ, досягла 16,2 тис. грн.

Серед найбільш резонансних справ - кримінальна справа щодо начальника Запорізького обласного управління захисту прав споживачів Анатолія СМАГЛЮКА, затриманого за здирництво у місцевого бізнесмена грошей за незастосування адмінсанкцій за виявленими порушеннями, а також затримання заступника мера Бердянська Вадима ТИХОНОВА, якому інкримінується здирництво і отримання хабара за розв’язанням питань, пов`язаних з видачею дозвільних документів на будівництво об`єктів на узбережжі Азовського моря.