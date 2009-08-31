Катерина Ющенко змінила дизайнера (фото)

Нещодавно на параді до Дня незалежності Катерина Ющенко з’явилалась у білій сукні з фіолетовими і рожевими візерунками - творінні молодого дизайнера Олесі Теліженко, яка також розробила вбрання для її доньок Софії та Христини і сорочку для маленького Тараса.

Як розповіла газеті "Сегодня" сама Олеся, сукню вона шила спеціально для молитви в Софійському соборі та параду. «Ми його обговорили ще за півроку до заходу, а на саму роботу пішли два місяці», - повідомила дизайнер. За словами Теліженко, дружина президента вперше шиє у неї. Але серед клієнтів молодого дизайнера - старша донька президента Віталіна, секретар РНБО Раїса Богатирьова, заступник голови Секретаріату президента Марина Ставнійчук.

Що коштувала президентській сім`ї обновка, дизайнер не зізнається. У бутіках ціни на її речі коливаються від 1 до 8 тис. грн.

А ось на прийомі в заповіднику Софія Київська перша леді була в платті з сріблястого шовку від свого улюбленого дизайнера Роксолани Богуцької (фото зліва). Її речі коштують набагато дорожче, ніж у Теліженко, в середньому 2-3 тис. євро.