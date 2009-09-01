Черновецький роздув штати і вдвічі збільшив кошти на утримання

Київська влада, незважаючи на брак фінансування пріоритетної соціальної сфери, спрямувала значні кошти бюджету міста на розбудову органів місцевого управління, чисельність яких зросла на 439 одиниць (з 2020 у 2006 році до 2459 – у 2008 році), а витрати на утримання збільшились вдвічі.

Як повідомили УНІАН у Головному контрольно-ревізійному управлінні України, про це свідчать результати державного фінансового аудиту виконання бюджету Києва за 2007-2008 роки та перший квартал 2009 року, проведеного на виконання доручення Кабінету міністрів у березні-липні поточного року.

Орієнтовний обсяг коштів на оплату праці тільки додатково введених до місцевого управління штатних одиниць становить щонайменше 12 млн. грн. Однак роботу такого численного управлінського апарату, зазначають в КРУ, навряд чи можна вважати ефективною, адже у 2007 та 2008 роках містом не забезпечено виконання свого головного фінансового плану – бюджету.

Крім того, у структурі Київської міської державної адміністрації, як виявилося під час аудиту, створено ряд управлінь, що дублюють функції регіональних (територіальних) підрозділів центральних органів влади.

Наприклад, у складі КМДА створено та функціонує Головне управління земельних ресурсів. Поряд з ним у столиці функціонує Головне управління Держкомзему у місті Києві - орган, підпорядкований Державному комітету із земельних ресурсів України. На утримання ГУ земельних ресурсів КМДА з міського бюджету виділено 27,5 млн. грн., що майже в 5 разів перевищує витрати Держбюджету на утримання ГУ Держкомзему у місті Києві. І це при тому, що за вказаний період столиця недоотримала мільярди гривень від операцій з земельними ділянками, йдеться у повідомленні.

Значні обсяги бюджетних коштів використовувались неефективно внаслідок необумовленої належним чином необхідності створення того чи іншого підрозділу.

Так, для здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату КМДА створено КП «Госпкомобслуговування», на яке покладено виконання функцій, що фактично дублюють функції Управління справами і виконуються ним на безоплатній основі без додаткових витрат. Крім того, функції Управління представництва Київради в судах практично ті ж самі, що й функції, покладені на Управління взаємодії з судами, правоохоронними органами та органами юстиції КМДА.

Аналогічно, враховуючи, що Київський міський голова і голова Київської державної адміністрації одна і та ж особа (Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ) дублюються функції відділу кадрової роботи секретаріату Київради та управління кадрової роботи Київської міськдержадміністрації.

Протягом 2007-2008 років на утримання 201 штатної одиниці інформаційно-довідкової служби «CALL-центр» та «Центру правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах», витрачено 12,6 млн. грн. Поряд з цим, функції зазначених служб фактично дублюються Управлінням з питань звернень громадян КМДА та відділами роботи зі зверненнями громадян районних у м. Києві райдержадміністрацій, зазначають у ГоловКРУ.