В Україні накрили підпільний завод з виробництва автомобілів КрАЗ

Податкова міліція припинила діяльність підпільного заводу з виробництва автомобілів “КрАЗ”.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні податкової міліції ДПА України, нелегальне підприємство знаходилося в селі під Кременчуком Полтавської області. В кількох ангарах було розміщене поетапне виробництво автомобілів: реставрація старих двигунів, фарбування та надання товарного вигляду кузовним деталям, складання та підготовка до реалізації.

Потужність заводу становила до 100 авто на рік, що створювало серйозну конкуренцію офіційному виробнику, адже ціна на автомобілі, виготовлені кустарним способом, була значно нижчою. Хоча якість цих авто була досить низькою, бо складалися вони з агрегатів та вузлів, які вже давно вийшли з ладу.

Експерти ВАТ „ХК „АвтоКрАЗ” зауважили, що використання виготовлених у такий спосіб автомобілів є небезпечним як для водія, так і для оточуючих. Траплялися випадки, коли на вигляд новенькі автомобілі були не в змозі проїхати і півсотні кілометрів й починали розсипатися в дорозі.

На момент перевірки працівники податкової міліції виявили на території заводу 8 автомобілів, готових до реалізації. Ціна за один транспортний засіб становила від 250 до 350 тис. грн. залежно від комплектації.

Фахівці вважають, що такими діями зловмисники завдали шкоди не лише вітчизняному підприємству-виробнику, а й зовнішньоекономічним інтересам України, яка є єдиним виробником і постачальником за кордон автомобілів “КрАЗ”, що використовуються у багатьох країнах світу та мають там певний авторитет.

Наразі порушено кримінальну справу. Податківці встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконного бізнесу, а також скільки ще автомобілів, виготовлених нелегальним способом, їздить дорогами України та Європи.