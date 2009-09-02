На міжбанку торги доларом відкрилися зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,5370/8,5740 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2667/0,2684 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 12,1425/12,1790 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4218/1,4220 дол./євро (вівторок – 1,4362/1,4364 дол./євро).

У вівторок Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі долар-гривня за курсом 7,90/8,01 грн./дол.