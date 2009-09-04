У Донецькій області перекинувся автобус з шахтарями: 8 поранених

У Донецькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дістали травми 8 гірників.

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області Марина НІКІТІНА, ДТП сталося о 16.05 3 вересня. «На ділянці автотраси Гродівка - Димитров у Селидівському районі Донецької області водій мікроавтобуса, що перевозив після зміни гірників, не впорався з керуванням. Мікроавтобус перекинувся і врізався в дерево», - сказала М.НІКІТІНА.

За її словами, внаслідок ДТП неважкі травми і забої дістали 8 працівників ТОВ «Донвуглепостач» (ДП «Селидіввугілля»). Усім їм надана медична допомога.

М.НІКІТІНА акцентувала, що у зв`язку з тим, що ДТП сталося дорогою з місця роботи гірників, теруправління Держгірпромнагляду проведе розслідування цієї пригоди.