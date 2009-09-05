СОТ вважає незаконною допомогу Євросоюзу Airbus

Світова організація торгівлі (СОТ) вважає незаконним отримання авіабудівною компанією Airbus фінансової підтримки від Євросоюзу, повідомляє AFP з посиланням на The Wall Street Journal.

Такі висновки, повідомили виданню "близькі до розгляду справи" джерела в Брюсселі, містяться в доповіді, підготовленій СОТ за проміжними підсумками розслідування скарги на незаконне субсидування Airbus. Доповідь, що містить близько тисячі сторінок, є суворо конфіденційною - жодна з її частин не буде офіційно оприлюднена, а копії надані лише владі ЄС і США.

За даними співрозмовників The Wall Street Journal, в доповіді СОТ незаконними визнаються всі держсубсидії, одержані Airbus. Натомість AFP, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що СОТ вважає незаконними лише окремі випадки виділення Airbus фінансової допомоги країнами Євросоюзу. Скарга на надання Airbus фінансової підтримки з боку держав Євросоюзу була подана до СОТ ще кілька років тому. Світова організація торгівлі розглядає лише звернення країн-членів, тому скарга була подана від імені США до Євросоюзу. Причиною звернення до СОТ, повідомлялося тоді, був намір адміністрації США захистити інтереси американського авіавиробника Boeing - основного конкурента Airbus.

У скарзі, повідомляє Bloomberg, стверджувалося, що субсидії в кілька мільярдів доларів, виділені Airbus Францією, Німеччиною, Іспанією і Великою Британією, допомогли компанії посісти чільні позиції на ринку, зокрема, розпочавши виробництво A380. Країни Євросоюзу також зібралися допомогти Airbus і в створенні A350, який розглядається як прямий конкурент 787 Dreamliner компанії Boeing.

Євросоюз, зі свого боку, звернувся до СОТ із скаргою на США, звинувативши американську адміністрацію в незаконному виділенні субсидій Boeing. Рішення за цією скаргою СОТ ще не винесла.

Лента.ру